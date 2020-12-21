الاعلان عن سيناريوهات جديدة للتعامل مع كورونا بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة نذير عبيدات الاثنين، إنه اعتبار من يوم الاحد المقبل سيبدأ استقبال مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى عمان الميداني وذلك لاعطاء المجال للمستشفيات الاخرى لتكون خالية من مرضى فيروس كورونا للتعامل مع المرضى الاخرين بأريحية.وبين عبيدات إن اشغال الأسرة العادية 20% بعدد مقداره 870 مصابا، بينما أسرة العناية الحثيثة 34% بعدد 313 مريضا ونسبة اشغال اجهزة التنفس الاصطناعي 19% وبعدد 161 جهاز.واضاف خلال مؤتمر صحفي عقد في رئاسة الوزراء أن عدد الحالات المصابة بالفيروس محليا بنزول،و إذا ما قارنا معدل الحدوث للحالات المؤكدة أي نسبة الحالات لكل 100 ألف شخص أيضا نجد أن الأسبوع الماضي كان هنالك انخفاض واضح 153 مقارنة مع الأسبوع الذي قبله كان 200 حالة ، أيضا بما يتعلق بموضوع معدل الإصابات كان هنالك انخفاض واضح أسبوعيا .وفي حديثه عن الوفيات قال عبيدات إن الوفيات في الأسبوع الأخير وهو الأسبوع 50 وليس الحالي كان هنالك 232 وفاة وهي أقل من الأسبوع الذي سبقه وكان 326 حالة ، إذا معدل الوفيات ينخفض أيضا والتوزيع اليومي للوفيات إجمالا إذا أخذنا المنحنى لليسار نرى أن هنالك انخفاض واضح بالمجمل ونسبة الوفيات لدى الذكور هي أيضا أكثر من الإناث وهذا منذ بداية الجائحة.سُجلت في الأردن، الاثنين، 36 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و 2499 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 277448، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.وبين أن محافظة عجلون هي أكثر محافظة بها إصابات إذا ما قورنت بعدد السكان تليها العقبة ثم الطفيلة قم جرش ثم الكرك ثم عمان والبلقاء ومادبا و معان وإربد والزرقاء هذا بما يتعلق بمعدل الحدوث لكل 100 ألف شخص ."الفئة العمرية بين 25-30 سنة هي الفئة الأكثر بالإصابات من الفئات الأخرى لأنها الفئة الأعلى من حجم السكان" وفق عبيدات .