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الثلاثاء، 12-01-2021 01:59 م

الاعلان عن مواقع تلقي لقاحات كورونا بالمملكة غدا - أسماء

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الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، اسماء 29 موقعا رئيسيا مخصصا لتلقي لقاحات فيروس كورونا في محافظات المملكة، في اطار البرنامج الوطني للتطعيم ضد الفيروس، الذي سيبدأ يوم غد الاربعاء.

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وبينت الوزارة في بيان، ان المراكز تشمل: مستشفى الامير حمزة، مستشفى البشير، مستشفى الجامعة الاردنية، ومركز صحي الجبيهة الشامل، ومدينة الحسين الطبية، ومستشفى الملكة علياء العسكري، ومركز صحي القويسمة الشامل.


كما تشمل: مركز صحي جرش الشامل، مستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي/اربد، مستشفى الامير راشد العسكري/ اربد، عيادة التطعيم، مديرية الشؤون الصحية/ اربد، مركز صحي الرمثا الغربي/اربد، مستشفى الاميرة هيا العسكري/عجلون، مركز صحي عجلون الشامل، مستشفى الرويشد/المفرق، مستشفى الملك طلال العسكري/المفرق، مركز الامراض الصدرية، مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق، ومستشفى الامير هاشم العسكري/الزرقاء، مديرية الشؤون الصحية/ الزرقاء، مستشفى الامير فيصل الحكومي/الزرقاء.


كما تشمل مديرية الشؤون الصحية لمحافظة مأدبا، ومديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة، ومستشفى الامير زيد العسكري/الطفيلة، ومستشفى الامير هاشم بن عبدالله العسكري بمحافظة العقبة، ومديرية الشؤون الصحية/ العقبة، ومركز صحي معان الشامل، ومديرية الشؤون الصحية لمحافظة البلقاء/الموقع الجديد، ومركز صحي المزار الجنوبي/الكرك، ومستشفى الامير علي بن الحسين العسكري/الكرك.


يذكر ان الدفعة الأولى من اللقاح الصيني الاماراتي وصلت المملكة يوم السبت الماضي، فيما وصلت مساء امس الاثنين الدفعة الاولى من لقاح فايزر، وتم نقل المطاعيم بعد وصولها إلى أرض المطار، مباشرة بثلاجات خاصة إلى مراكز التطعيم، استعدادا لاستخدامها حسب الأولويات المعلن عنها.

 

--(بترا)

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