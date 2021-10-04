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الإثنين، 04-10-2021 02:34 م

الاعلان عن 129 فرصة عمل في الطفيلة

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الوكيل الاخباري- تنظم مديرية العمل في الطفيلة بالتعاون مع شركة جرش لصناعة الملابس والازياء ووحدة الفروع الإنتاجية ومديرية التشغيل المركزي في وزارة العمل، يوماً وظيفيا الأربعاء المقبل، لرفد الفروع الإنتاجية بمصنع الألبسة والازياء التقليدية بلواء الحسا بنحو 129 فرصة عمل للباحثات عن عمل من فتيات اللواء.

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ويأتي تنظيم اليوم الوظيفي، بالقاعة الجنوبية لبلدية لواء الحسا، استمرارا للدور الذي تقوم به الوزارة في رفد الفروع الإنتاجية بالأيدي العاملة المحلية في حين سيتم رفع الطاقة الاستيعابية للمصنع لتبلغ 630 عاملة في مختلف خطوط الانتاج، بحسب مدير مديرية العمل في الطفيلة عثمان المصري.


واضاف المصري في تصريح صحفي أن الوظائف التي سيتم توفيرها في اليوم الوظيفي تمنح كل موظفة راتبا شهريا يبدأ بالحد الادنى من الاجور يضاف إليه جملة امتيازات وحوافز مادية وعينية.


وبين أن اليوم الوظيفي جاء بالاتفاق والتشاركية ما بين الوزارة والشركة نحو استكمال مراحل التشغيل لبنات وأبناء المنطقة، للوصول إلى الطاقة التشغيلية في الفرع الإنتاجي في لواء الحسا.


وأشار إلى أن الوزارة نظمت الاسبوع الماضي يوما وظيفيا في لواء بصيرا جرى خلاله توفير نحو 230 فرصة عمل للباحثات عن عمل من فتيات لواء بصيرا للعمل في فرع الإنتاج التابع لشركة الازياء التقليدية لصناعة الالبسة الجاهزة، إذ تم رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في المصنع لتصل إلى 700 عاملة.


يذكر أن الشركة قد أُدرجت عام 2018 كأول شركة في الأردن في بورصة ناسداك العالمية في مدينة نيويورك وتختص بصناعة الأنسجة والملابس الجاهزة، وتضم علامات تجارية عالمية رائدة، بقدرة إنتاج أكثر من 12 مليون قطعة سنويا تتميز بجودة عالية وتحظى باهتمام المستهلكين في الأسواق الأميركية والأوروبية.

 

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