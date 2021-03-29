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الإثنين، 29-03-2021 03:23 م

الافتاء العام : يحرم على الشخص المصاب بكورونا او المشتبه باصابته مخالطة المواطنين

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الوكيل الاخباري - قال أمين عام دائرة الإفتاء العام الدكتور احمد الحسنات في حديث لإذاعة الامن العام إن المصاب بمرض معدٍ مثل فيروس كورونا أو يشتبه بإصابته يحرم عليه مخالطة سائر الناس مطلقا حتى لا يكون سبباً في نقل العدوى والمرض إليهم ، مشيراً الى أنه اذا تنقل على علم بحالته فهو اثم ومتعد شرعا و متسبب بالحاق الضرر بالآخرين ومستحق للعقوبة الدنيوية و في الاخرة .

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وعن مشاركة الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لهم في الجنازات والأفراح بدعوة كسب الأجر واتخاذ إجراءات السلامة العامة أكد الحسنات أن مشاركة الشخص المصاب أو المخالط لا تعتبر أجراً مشيرا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي والاتصال الهاتفي تكفي لتقديم واجب التعزية في ظل الظروف الوبائية التي تشهدها المملكة.


 




 

 


 

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