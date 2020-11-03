الافتاء: القاتل بسبب فيروس كورونا عليه دفع الدية







الوكيل الإخباري - قال مفتي المملكة الدكتور عبد الكريم الخصاونة إن كل مصاب بـ"كورونا" يقوم بمخالطة الناس ويتسبب بوفاة أشخاص آخرين يعتبر قاتلاً وعليه الدية.



وأضاف الخصاونة بأن الواجب على كل من هو مصاب بـ"كورونا" أن يلتزم لزوماً تاما بالعزل الصحي والحجر.



وكشف الخصاونة في تصريحات صحفية أن مجلس الافتاء اجتمع أمس الاثنين للنظر في ما الذي يجب على الانسان فعله في حال كان مصاباً بكورونا من اجل ان لا يسبب الضرر والاضرار بالآخرين.



وأشار الخصاونة إلى أن اللجنة خلصت إلى أن كل مصاب بكورونا يختلط بالآخرين هو آثم شرعاً، واستدلت اللجنة على هذا الحكم بحديث الطاعون "اذا سمعتم الطاعونَ بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها"



وقال الخصاونة بأن النهي الذي جاء في الحديث هو "تحريم" ويقاس عليه كل وباء أو مرض معدي؛ إذ على المريض أن يلتزم بعدم مخالطة الأصحاء لكي لا ينقل العدوى لهم.



واستشهد الخصاونة بالحديث الذي جاء فيه: "لا يُورَدُ مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ " قائلاً إن فيه تحريم على أن يأتي المريض إلى السليم؛ معتبراً من يقوم بمخالطة الناس وهو مصاب بـ"كورونا" هو قاتل متسبب.