الافتاء تعلق استقبال المراجعين في مركز الدائرة

الوكيل الاخباري -

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أعلنت دائرة الإفتاء العام، عن تعليق استقبال المواطنين في مركز الدائرة الرئيسي بالعاصمة عمّان حتى إشعار آخر.وأشارت الدائرة في بيان، اليوم الاثنين، إلى أن المراجعين يمكنهم زيارة باقي مراكزها في محافظات المملكة كافة، وفي مكتبها بغرب عمّان في منطقة بيادر وادي السير مقابل مطعم السفراء، وفي مكتبها بجنوب عمّان، بمنطقة الشرق الأوسط، بالقرب من كليّة حطين، وأكدت الدائرة، أنها مستمرة بتقديم الفتاوى عن طريق هاتف رقم (06/2000166) والهواتف الشخصية لأصحاب الفضيلة المفتين الموجودة على الموقع الإلكتروني للدائرة، إلى جانب خدمة (أرسل سؤالك) على الموقع الإلكتروني www.aliftaa.jo.