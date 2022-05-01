الافتاء توضح حكم التهنئة بالعيد بعد انقضاء الصلاة

الوكيل الإخباري - أوضحت دائرة الافتاء الأردنية حكم التهنئة بالعيد وكيفيتها بعد انقضاء صلاة العيد .

اضافة اعلان



وبينت الدائرة، وفقا لرصد" الوكيل الإخباري" أن التهنئة بالعيد من الأمور المستحبة أن يُهنئ المسلمون بعضهم البعض بعد انقضاء الصلاة، على ما أنعم الله تعالى عليهم من أداء عبادة الصيام العظيمة، وأداء عبادة العيد.



واضافت ان الله تعالى قال : (قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ) [يونس: 58].



واشارت الدائرة إلى أنه في التهنئة تحقيق لمقصود العيد بإدخال الفرح والسرور على المسلمين وتفقد أحوالهم، ونشر البهجة والمحبة والأُلفة في المجتمع، وقد أورد الإمام البيهقي رحمه الله تعالى العديد من الروايات عن الصحابة والتابعين التهنئة بعد الصلاة بقولهم: "تقبل الله منا ومنك".



وقال الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى: "وَاحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّ الْبَيْهَقِيَّ عَقَدَ لِذَلِكَ بَابًا فَقَالَ: بَابُ مَا رُوِيَ فِي قَوْلِ النَّاسِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ فِي يَوْمِ الْعِيدِ "تَقَبَّلْ اللَّهُ مِنَّا وَمِنْك"، وَسَاقَ مَا ذَكَرَهُ مِنْ أَخْبَارٍ وَآثَارٍ ضَعِيفَةٍ لَكِنَّ مَجْمُوعَهَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي مِثْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَجُّ لِعُمُومِ التَّهْنِئَةِ لِمَا يَحْدُثُ مِنْ نِعْمَةٍ أَوْ يَنْدَفِعُ مِنْ نِقْمَةٍ بِمَشْرُوعِيَّةِ سُجُودِ الشُّكْرِ وَالتَّعْزِيَةِ، وَبِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ لَمَّا تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَّهُ لَمَّا بُشِّرَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِ وَمَضَى إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ إلَيْهِ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَهَنَّأَهُ.



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة