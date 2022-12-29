"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

الوكيل الاخباري - ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني، خلال جلسة حوارية عقدها أخيرا، ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين.



وأكد رئيس المنتدى، الدكتور خير أبو صعيليك، أن تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب على قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، يجب أن تراعي الحقوق المكتسبة للمحاسبين المجازين وتوازن تعديلاتها بين حاجة السوق لوجود عدد أكثر من المدققين المجازين وبين المحافظة على جودة مهنة التدقيق وضمان مصداقية البيانات المالية.

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