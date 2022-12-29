الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

افتتاح الموقع الجديد لسوق بني كنانة التابع للاستهلاكية العسكرية

نقابة الفنانين تحذر بشأن حفلات رأس السنة في الاردن

تفاصيل محاولة اردني الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من سيدة متوفية

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاردن

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة والدة النائب السابق محمود النعيمات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق منزل في عمان - صور

الجيش يضبط مهربا وكميات كبيرة من المخدرات

الخميس، 29-12-2022 07:23 م

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

p


الوكيل الاخباري - ناقش المنتدى الاقتصادي الأردني، خلال جلسة حوارية عقدها أخيرا، ضمن برنامج الصالون الاقتصادي، ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين.

وأكد رئيس المنتدى، الدكتور خير أبو صعيليك، أن تعديلات اللجنة القانونية في مجلس النواب على قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية، يجب أن تراعي الحقوق المكتسبة للمحاسبين المجازين وتوازن تعديلاتها بين حاجة السوق لوجود عدد أكثر من المدققين المجازين وبين المحافظة على جودة مهنة التدقيق وضمان مصداقية البيانات المالية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المحروقات

توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن

www

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

5

افتتاح الموقع الجديد لسوق بني كنانة التابع للاستهلاكية العسكرية

FIREWORKS

نقابة الفنانين تحذر بشأن حفلات رأس السنة في الاردن

1220222817173327124173

تفاصيل محاولة اردني الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من سيدة متوفية

fff

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة والدة النائب السابق محمود النعيمات

أخبار متعلقة
مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : سنطلق نظام لمتابعة الإنجاز في أولويات برنامج التحديث الاقتصادي

بنزين محروقات وقود1

الحكومة تعتزم مراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية

12202226144428820537147

تعرف على مصير العملة الأردنية القديمة المتداولة بالأسواق !

eee

الفيلم الأردني تالافيزيون يفوز بجائزة أفضل فيلم عربي بمهرجان القاهرة

w

الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن الأسير الأردني رأفت العسعوس

1220221773528985141992

المرصد الأردني يسجل زلزالا بقوة 5.1 ريختر على الحدود السورية التركية