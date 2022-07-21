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الخميس، 21-07-2022 07:16 م

الاقتصادي والاجتماعي العربي يختتم اعماله

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الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، والذي ترأست أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي الوفد الأردني المشارك على المستويين الوزاري وكبار المسؤولين، وعقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واستمرت لـ 3 أيام.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة الصناعة والتجارة اليوم الخميس، خُصصت الاجتماعات للنظر بالموضوعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية لتعزيز العمل العربي المشترك ضمن جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية 31 المقرر عقدها في الجزائر هذا العام.

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