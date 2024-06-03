الإثنين 03-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الأغذية العالمي يعلق المساعدات الغذائية لـ 100 ألف لاجئ في الأردن اعتبارًا من تموز

مصر: حماس تلقت الصفقة بإيجابية وننتظر رد إسرائيل

اعلان من السفارة القطرية في الأردن

الاقتصاد الرقمي: افتتاح 5 مراكز خدمات حكومية شاملة قبل نهاية العام الحالي

1127 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه في الضفة والقدس خلال أيار الماضي

الاحتلال يعتقل 20 فلسطينيا من الضّفة خلال 24 ساعة

اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة خلال موجة الحر

3500 طفلاً في قطاع غزة معرضون للموت جوعا

الاهتمام الملكي بالتعليم والتدريب المهني خارطة طريق نحو تأمين متطلبات سوق العمل

اعلان هام حول رخص ادخال المركبات الاجنبية الى الاردن - رابط

الإثنين، 03-06-2024 11:53 ص

الاقتصاد الرقمي: افتتاح 5 مراكز خدمات حكومية شاملة قبل نهاية العام الحالي

طط


الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنه سيتم افتتاح 5 مراكز خدمات حكومية شاملة قبل نهاية العام الحالي.

اضافة اعلان


وأوضح أن المراكز التي يجري إنشاؤها تحت إشراف ومتابعة الوزارة في عدد من محافظات المملكة وعددها 15 مركزًا، بالإضافة إلى 5 مراكز في المحاكم، جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، وضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وضمان تكاملها.


وبين أن المراكز تعتمد نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية، بطريقة عمل مبتكرة وإطار متكامل وذات جودة عالية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.


وأشار الهناندة، الى أنه تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، وافتتاح فرع مطار الملكة علياء الدولي، كما افتتح مركز الخدمات الحكومي الثالث فرع اربد أخيرا، وتم الافتتاح التجريبي لمركز خدمات فرع الطفيلة والذي سيبدأ العمل به قريباً بـ 98 خدمة، كما سيتم العمل على افتتاح مراكز في محافظات: العقبة، الكرك، معان، قبل نهاية العام الحالي.


ويرتكز عمل المراكز بشكل أساسي على تقديم خدمات مميزة لمختلف الفئات من المواطنين، وسهولة حصول المواطن على الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، بحيث تكون سريعة وذات جودة عالية، باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة للحصول على الخدمات، كما تعتمد على رضا ورأي المتعامل للتحسين والتطوير في تقديم الخدمات من خلال عدد من القنوات.


يذكر أن مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين يقدم 112 خدمة ضمن 25 مؤسسة، ويعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء لتقديم جميع الخدمات، ومن الساعة 7 مساء وحتى 12 منتصف الليل لتقديم خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر، خدمة تأجيل دفتر خدمة العلم، خدمة عدم محكومية، استعلام عن ودفع المسقفات، تقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير، إصدار مخطط موقع تنظيمي، تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً، خدمات إذن الأشغال، طلب براءة ذمة بيوعات أراضي، رخص المهن، وخدمة تسجيل الصف الأول.


كما تشمل الخدمات، التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية، استعلام الشركات-الاستعلام بواسطة اسم الشريك، استعلام الشركات-الاستعلام من خلال الرقم الوطني، خدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، خدمة حسن سيرة وسلوك، عدم تقاضي راتب، خدمة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية التابعة لمديرية التقاعد المدني والعسكري، خدمة تقديم طلب لبرنامج الدعم النقدي الموحد، إصدار مخطط أرض، إخراج قيد سند تسجيل، خدمة إصدار كشف أملاك، إصدار صورة إخراج قيد / قوشان، إصدار كشف عدم وجود أملاك، خدمة بيان أمر تغيير، استقدام الزوار، الحصول على المكارم الملكية، وإصدار إذن أشغال.


كما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع مطار الملكة علياء الدولي 38 خدمة حكومية ضمن 16 مؤسسة، ويعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.


بينما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع إربد، 103 خدمات حكومية ضمن 24 مؤسسة، ويعمل من الساعة 9 صباحا - 7 مساء لتقديم جميع الخدمات، ومن الساعة 7 مساء - 12 منتصف الليل لتقديم خدمات: إصدار وتجديد جواز السفر، خدمة عدم محكومية، خدمة تسجيل الصف الأول، وخدمة تأجيل دفتر خدمة العلم، إصدار بطاقة تأمين صحي للمولود، إضافة إلى التأمين الصحي، خدمة إصدار اشتراك تأمين صحي، تجديد بطاقات التأمين الصحي/بدون ذمم مالية، دمج درجات التأمين الصحي، إصدار بطاقة تأمين صحي بدل تالف، إصدار بطاقة تأمين صحي بدل فاقد، التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية، استعلام الشركات-الاستعلام بواسطة اسم الشريك، استعلام الشركات-الاستعلام من خلال الرقم الوطني، خدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، خدمة حسن سيرة وسلوك، عدم تقاضي راتب، خدمة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية التابعة لمديرية التقاعد المدني والعسكري، خدمة تقديم طلب لبرنامج الدعم النقدي الموحد، إصدار مخطط أرض، خدمة بيان تغيير، استقدام الزوار، الحصول على المكارم الملكية، إصدار إذن أشغال.


يشار إلى أنه تم إنجاز أكثر من مليوني معاملة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، كما ستصدر تعليمات لترخيص تقديم الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص، بهدف التسهيل على المواطن في حصوله على الخدمات الحكومية، كما يتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
665d81662a4a1

الأغذية العالمي يعلق المساعدات الغذائية لـ 100 ألف لاجئ في الأردن اعتبارًا من تموز

620213154917232368783

اعلان من السفارة القطرية في الأردن

3

التوثيق الملكي يعرض وثيقة بمناسبة ذكرى وفاة الشريف الحسين بن علي

99

اتحاد العمال يشدد على الالتزام بمتطلبات السلامة خلال موجة الحر

555642

الاهتمام الملكي بالتعليم والتدريب المهني خارطة طريق نحو تأمين متطلبات سوق العمل

52024201579574884509

اعلان هام حول رخص ادخال المركبات الاجنبية الى الاردن - رابط

أخبار متعلقة
Capture

مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات

99

الصناعة والتجارة تحرر 91 مخالفة بحق بائعي دواجن

R2uJNuZWLxEWqvlx3FEX4rXnb8MNujQ93nZ4Sf9S

الولايات المتحدة تهنئ الأردن بمناسبة الاستقلال واليوبيل الفضي لجلالة الملك

M63A9710 - Copy

هؤلاء لا يحق لهم المشاركة في الانتخابات النيابية رغم حملهم للجنسية الأردنية

مقاس-الحاويات-2

121 ألف حاوية ترد لميناء العقبة بالثلث الأول

1715173153610

اتفاقية أردنية إماراتية لكفالة 4 آلاف يتيم