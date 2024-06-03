الاقتصاد الرقمي: افتتاح 5 مراكز خدمات حكومية شاملة قبل نهاية العام الحالي

الوكيل الاخباري - قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إنه سيتم افتتاح 5 مراكز خدمات حكومية شاملة قبل نهاية العام الحالي.

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وأوضح أن المراكز التي يجري إنشاؤها تحت إشراف ومتابعة الوزارة في عدد من محافظات المملكة وعددها 15 مركزًا، بالإضافة إلى 5 مراكز في المحاكم، جاءت انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية التي تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطنين، وضمن البرنامج التنفيذي لخارطة تطوير القطاع العام لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية وضمان تكاملها.



وبين أن المراكز تعتمد نمطا جديدا في تقديم الخدمات الحكومية ذات الأولوية، بطريقة عمل مبتكرة وإطار متكامل وذات جودة عالية، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والدوائر الحكومية.



وأشار الهناندة، الى أنه تم إنشاء أول مركز خدمات حكومي في منطقة المقابلين، وافتتاح فرع مطار الملكة علياء الدولي، كما افتتح مركز الخدمات الحكومي الثالث فرع اربد أخيرا، وتم الافتتاح التجريبي لمركز خدمات فرع الطفيلة والذي سيبدأ العمل به قريباً بـ 98 خدمة، كما سيتم العمل على افتتاح مراكز في محافظات: العقبة، الكرك، معان، قبل نهاية العام الحالي.



ويرتكز عمل المراكز بشكل أساسي على تقديم خدمات مميزة لمختلف الفئات من المواطنين، وسهولة حصول المواطن على الخدمات في مكان واحد وفي أي وقت، بحيث تكون سريعة وذات جودة عالية، باستخدام تقنيات متطورة ومبتكرة للحصول على الخدمات، كما تعتمد على رضا ورأي المتعامل للتحسين والتطوير في تقديم الخدمات من خلال عدد من القنوات.



يذكر أن مركز الخدمات الحكومي فرع المقابلين يقدم 112 خدمة ضمن 25 مؤسسة، ويعمل من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 7 مساء لتقديم جميع الخدمات، ومن الساعة 7 مساء وحتى 12 منتصف الليل لتقديم خدمات إصدار وتجديد جوازات السفر، خدمة تأجيل دفتر خدمة العلم، خدمة عدم محكومية، استعلام عن ودفع المسقفات، تقديم موعد للاعتراض عن مخالفات السير، إصدار مخطط موقع تنظيمي، تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً، خدمات إذن الأشغال، طلب براءة ذمة بيوعات أراضي، رخص المهن، وخدمة تسجيل الصف الأول.



كما تشمل الخدمات، التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية، استعلام الشركات-الاستعلام بواسطة اسم الشريك، استعلام الشركات-الاستعلام من خلال الرقم الوطني، خدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، خدمة حسن سيرة وسلوك، عدم تقاضي راتب، خدمة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية التابعة لمديرية التقاعد المدني والعسكري، خدمة تقديم طلب لبرنامج الدعم النقدي الموحد، إصدار مخطط أرض، إخراج قيد سند تسجيل، خدمة إصدار كشف أملاك، إصدار صورة إخراج قيد / قوشان، إصدار كشف عدم وجود أملاك، خدمة بيان أمر تغيير، استقدام الزوار، الحصول على المكارم الملكية، وإصدار إذن أشغال.



كما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع مطار الملكة علياء الدولي 38 خدمة حكومية ضمن 16 مؤسسة، ويعمل 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.



بينما يقدم مركز الخدمات الحكومي فرع إربد، 103 خدمات حكومية ضمن 24 مؤسسة، ويعمل من الساعة 9 صباحا - 7 مساء لتقديم جميع الخدمات، ومن الساعة 7 مساء - 12 منتصف الليل لتقديم خدمات: إصدار وتجديد جواز السفر، خدمة عدم محكومية، خدمة تسجيل الصف الأول، وخدمة تأجيل دفتر خدمة العلم، إصدار بطاقة تأمين صحي للمولود، إضافة إلى التأمين الصحي، خدمة إصدار اشتراك تأمين صحي، تجديد بطاقات التأمين الصحي/بدون ذمم مالية، دمج درجات التأمين الصحي، إصدار بطاقة تأمين صحي بدل تالف، إصدار بطاقة تأمين صحي بدل فاقد، التسجيل في منصة التعرفة الكهربائية، استعلام الشركات-الاستعلام بواسطة اسم الشريك، استعلام الشركات-الاستعلام من خلال الرقم الوطني، خدمة الاستعلام عن التنفيذ القضائي، خدمة حسن سيرة وسلوك، عدم تقاضي راتب، خدمة الاستعلام عن الرواتب التقاعدية التابعة لمديرية التقاعد المدني والعسكري، خدمة تقديم طلب لبرنامج الدعم النقدي الموحد، إصدار مخطط أرض، خدمة بيان تغيير، استقدام الزوار، الحصول على المكارم الملكية، إصدار إذن أشغال.



يشار إلى أنه تم إنجاز أكثر من مليوني معاملة من خلال مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، كما ستصدر تعليمات لترخيص تقديم الخدمات الحكومية من خلال القطاع الخاص، بهدف التسهيل على المواطن في حصوله على الخدمات الحكومية، كما يتم العمل على إضافة المؤسسات والخدمات الحكومية لمراكز الخدمات الحكومية على مراحل وحسب الأولوية للمتعامل.