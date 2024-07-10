الاقتصاد الرقمي تجدد اعتمادية شهادة الآيزو لنظام إدارة الجودة

الوكيل الإخباري - جددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اعتمادية شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة لتميز أنظمة إدارة الجودة المتبعة فيها.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، جاء تجديد اعتماد الشهادة، بعد انتهاء شركة "اس جي اس" الأردن إحدى فروع الشركة السويسرية المانحة لشهادات المطابقة الدولية لنظام الأيزو، من عمليات التدقيق والتأكد من اتباع وزارة الاقتصاد الرقمي لجميع معايير هذه الشهادة وفق المواصفات الدولية وتحقيق جميع المتطلبات وذلك بالتعاون مع شركة أسوار عكا للاستشارات الإدارية.



وقال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن تجديد اعتمادية هذه الشهادة، يعكس الأداء المتميز من قبل موظفي الوزارة وسعيهم المستمر للتحسين المتواصل في جميع جوانب العمل، من خلال تبني ممارسات ومنهجيات لها دور كبير في رفع كفاءة وفعالية الأداء وتقديم خدمات متكاملة بدقة وكفاءة عاليتين مطابقة لأعلى المواصفات والمعايير العالمية.