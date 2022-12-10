الاقتصاد الرقمي تُحذر المواطنين مجدداً

الوكيل الإخباري - جددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تحذيرها للمواطنين على ضرورة الحرص التام بالتعامل مع الروابط الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المستلمة من خلال تطبيقات الرسائل.



ودعت الوزارة، في بيان لها، المواطنين إلى الحرص التام بالتعامل مع الروابط، وضرورة التأكد من صحتها وصحة معلوماتها ومصدرها .



وشددت على ضرورة عدم القيام بمشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة.

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ونوه إلى أنه أصبح هناك الكثير من الروابط التي توهم المتلقي في توفير وظائف وتعد بربح أو تنتحل شخصيات مؤسسات وطنية سواء في القطاع العام أو الخاص.