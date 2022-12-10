السبت 10-12-2022
الوكيل الاخباري

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة ويفتتح مشاريع مبادرات ملكية

ضبط سارق محل قهوة في سحاب

إقامة حفل جوائز نوبل في ستوكهولم

شرطة الاحتلال تعتقل عاملين من الخليل

الطباع يثمن المشاركة الأردنية بأعمال القمة العربية الصينية

نسب الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بالمفرق والرصيفة والطفيلة- تفاصيل

15% نسبة الاقتراع في غرفة تجارة العقبة حتى 12 ظهرا

%17 نسبة الاقتراع في انتخابات غرف التجارة حتى الواحدة ظهرا

31 % نسبة الاقتراع بانتخابات غرفة تجارة مأدبا

43.5% نسبة الاقتراع لغرفة تجارة معان

السبت، 10-12-2022 12:13 م

الاقتصاد الرقمي تُحذر المواطنين مجدداً

قبقققق


الوكيل الإخباري - جددت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، تحذيرها للمواطنين على ضرورة الحرص التام بالتعامل مع الروابط الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو المستلمة من خلال تطبيقات الرسائل.

ودعت الوزارة، في بيان لها، المواطنين إلى الحرص التام بالتعامل مع الروابط، وضرورة التأكد من صحتها وصحة معلوماتها ومصدرها .

وشددت على ضرورة عدم القيام بمشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة.

اضافة اعلان

 

ونوه إلى أنه أصبح هناك الكثير من الروابط التي توهم المتلقي في توفير وظائف وتعد بربح أو تنتحل شخصيات مؤسسات وطنية سواء في القطاع العام أو الخاص.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
CE950E12-6265-4D0F-AE3C-15E0334DB08A-1

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة ويفتتح مشاريع مبادرات ملكية

2020_3_1_13_21_15_656

ضبط سارق محل قهوة في سحاب

0000000000000000000

الطباع يثمن المشاركة الأردنية بأعمال القمة العربية الصينية

193249f3-f9c0-492f-964b-9deb04448cbd

نسب الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بالمفرق والرصيفة الطفيلة- تفاصيل

319027738_179683134661009_5714000087859590118_n

15% نسبة الاقتراع في غرفة تجارة العقبة حتى 12 ظهرا

e5e0cdfe-46b9-45be-a7fa-efe7c3fc2083

40.8 نسبة الاقتراع بانتخابات غرفة تجارة الرمثا و18 % في اربد

أخبار متعلقة
6202221174743353717816

فاقدون لوظائفهم في الأوقاف - أسماء

cd0d499bc90cab96d36c64fcf13a698e

مدعوون لإجراء الفحص الفني للتعيين في بلدية السرحان

102022914243452229332

وظائف شاغرة في شركة حكومية - تفاصيل

f01e9d91adfc74171892b4f84161bf44

وظائف شاغرة في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

1598101741789

مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية في دائرة مراقبة الشركات

thumbs_b_c_8e226892aae48a9e78c73f69d1662d1c

بعد قرار فرض 8 دولار على الحسابات الموثوقة .. مصادر للوكيل: اتصالات واجتماع مع تويتر بشأن الحسابات الحكومية