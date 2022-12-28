الاقتصاد الرقمي تُحذّر من التعامل مع الروابط الإلكترونية الوهمية

الوكيل الإخباري - حذّرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المواطنين، من التعامل مع الروابط الإلكترونية الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات الرسائل والتي قد تزداد هذه الفترة مع الأعياد الواردة فيها.
ودعت الوزارة، في منشور لها اليوم الأربعاء، إلى التأكد من صحة هذه الروابط وصحة مصدرها وعدم قيام المواطنين مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أية جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة.
وأضافت أن هناك الكثير من الروابط أصبحت توهم المتلقي في توفير وظائف أو تعد بربح أو تنتحل شخصيات مؤسسات وطنية في القطاع العام أو الخاص.
تُحذر وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة مجدداً المواطنين على ضرورة الحرص التام بالتعامل مع الروابط الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو المستلمة من خلال تطبيقات الرسائل والتي قد تزداد هذه الفترة مع الاعياد— وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة (@MoDEEJO) December 28, 2022
الواردة فيها. pic.twitter.com/RLNrKU0mj6