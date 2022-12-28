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الأربعاء، 28-12-2022 09:25 ص

الاقتصاد الرقمي تُحذّر من التعامل مع الروابط الإلكترونية الوهمية

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الوكيل الإخباري - حذّرت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، المواطنين، من التعامل مع الروابط الإلكترونية الوهمية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تطبيقات الرسائل والتي قد تزداد هذه الفترة مع الأعياد الواردة فيها.

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ودعت الوزارة، في منشور لها اليوم الأربعاء، إلى التأكد من صحة هذه الروابط وصحة مصدرها وعدم قيام المواطنين مشاركة معلوماتهم الشخصية مع أية جهة غير معروفة بغض النظر عما تعرضه تلك الجهة.


وأضافت أن هناك الكثير من الروابط أصبحت توهم المتلقي في توفير وظائف أو تعد بربح أو تنتحل شخصيات مؤسسات وطنية في القطاع العام أو الخاص.





 




 

 


 

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