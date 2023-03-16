الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو العالمية

الوكيل الاخباري - حصلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (9001:2015)، بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية.



وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس إلى أن عملية التدقيق ودراسة الوثائق تمت من قبل الشركة المانحة (إس جي إس) الأردن، وهي إحدى فروع شركة (إس جي إس) السويسرية، التي تعد من الشركات العالمية المتخصصة بمنح وتدقيق معايير الحصول على شهادات الآيزو.

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