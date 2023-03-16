الخميس 16-03-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للسكري يوضح بخصوص مواعيد المريضات الحوامل

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي

الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو العالمية

وفد بحريني يزور مركز التحكم المروري

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية على مدينة جنين

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة - بني حسن

السفير الهولندي: الأردن قدم للاجئين السوريين ما عجزت عنه دول كبرى

كلية الحجاوي تعقد ورشة عن هندسة الزلازل

اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي والسياسي الثالث للمرأة بالعقبة

الخميس، 16-03-2023 08:39 م

الاقتصاد الرقمي تحصل على شهادة الآيزو العالمية

ee


الوكيل الاخباري - حصلت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (9001:2015)، بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق الوزارة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس إلى أن عملية التدقيق ودراسة الوثائق تمت من قبل الشركة المانحة (إس جي إس) الأردن، وهي إحدى فروع شركة (إس جي إس) السويسرية، التي تعد من الشركات العالمية المتخصصة بمنح وتدقيق معايير الحصول على شهادات الآيزو.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023818415939491288

الوطني للسكري يوضح بخصوص مواعيد المريضات الحوامل

e

وزير الشباب يطلق برنامج التأهيل الوظيفي للالتحاق بالقطاع الجوي

32023113110484096356

وفد بحريني يزور مركز التحكم المروري

وزارة التربية والتعليم

تشكيلات إدارية واسعة في وزارة التربية - أسماء

وزارة الخارجية

الخارجية تدين الاقتحامات الإسرائيلية على مدينة جنين

t

مندوبا عن الملك .. رئيس الديوان الملكي يعزي عشيرة المشاقبة - بني حسن

أخبار متعلقة
wwww

بدران رئيسا لجمعية الشؤون الدولية

image

الاقتصاد الرقمي: 108ملايين رسالة قصيرة استقبلها الأردنيون عام 2022

0L5A8949

الطراونة: قادرون على حل الصعوبات والإشكاليات التي تواجه المنشآت بالضمان

6051970ba31fd

55 مليون دولار مساعدات أميركية غذائية للاجئين السوريين في الأردن

45990_large

الاقتصاد الرقمي تنفي لـ الوكيل رفع اسعار البطاقات الخلوية

w

وفد من الوكالة الأميركية للتنمية يطلع على مشاريع مياه اليرموك