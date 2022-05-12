الاقتصاد الرقمي تنهي حملتها الخيرية للعام السادس على التوالي

الوكيل الاخباري - أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، أن المسؤولية المجتمعية مناطة بجميع الجهات الرسمية وغير الرسمية، مع تأكيد أهمية تفعيل دور القطاع الخاص في العمل التطوعي.



وأشار إلى أن الوزارة تسعى إلى تقديم النهج الاجتماعي وتفعيل الدور الإنساني النابع من القناعة المطلقة بضرورة الوقوف بمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة من خلال عدد من الحملات الخيرية التي تقوم بها على مدار العام وبدعم كبير من شركات القطاع.



ووفق بيان للوزارة اليوم الخميس، استكملت اللجنة الاجتماعية والمسؤولية المجتمعية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة حملتها الرمضانية لعام 2022 "بالخير نجود"، حيث قامت على مدار أيام الشهر الفضيل بتوزيع المساعدات على الأسر الفقيرة بمختلف محافظات المملكة، وزيارتها من الشمال إلى الجنوب ومدنها وقراها وباديتها والوصول إلى المناطق النائية وجيوب الفقر فيها.

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