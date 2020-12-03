الخميس 03-12-2020
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الخميس، 03-12-2020 12:40 م

يشمل عدد الفحوصات المطلوبة

الاقتصاد الرقمي للوكيل : تم إجراء تعديلات لوزارة الصحة بشأن كورونا

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وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - كشف مدير التحول الرقمي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس زيد عريضة ، أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة الصحة بإجراء بعض التعديلات الرقمية اللازمة على النظام المخصص لفحوصات فيروس كورونا.

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وبين عريضة ، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الإجراء يشمل عدد الفحوصات المطلوبة خاصة مع زيادة عدد الإصابات بالفيروس في المملكة .

 

"قامت الوزارة بإنشاء قاعدة بيانات خاصة لوزارة الصحة، تبيّن حالات الإصابات بالمحافظات والاقاليم بحسب الأعمار ، وبالامكان تتّبع الحالات ليستطيع متخذ القرار من تقييم الوضع الوبائي" ، وفق عريضة .

 

ولفت ، أنه بإمكان المواطن إرسال رسالة نصية ، تتضمن رقمه الوطني ، على الرقم 93333 للاستعلام عن حالته في حال إجراء فحص له .

 

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