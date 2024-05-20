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الإثنين، 20-05-2024 02:36 م

الاقتصاد الرقمي: 4 مراكز أساسية متخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة انه ضمن الخطة التنفيذية للاستراتيجية الأردنية للألعاب والرياضات الإلكترونية (2023-2027) التي أعدتها الوزارة والتي تهدف لجعل الأردن مركزًا لتطوير الألعاب والرياضات الإلكترونية على المستويين الإقليمي والدولي، سيتم إنشاء 4 مراكز أساسية متخصصة في الألعاب والرياضات الإلكترونية في الأردن.

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حيث تم الإعلان يوم الخميس الماضي وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين وبحضور سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية عن افتتاح أول مركز من المراكز الأربعة المتخصصة في الألعاب والرياضات الالكترونية داخل مجمع الملك حسين للأعمال في العاصمة الأردنية عمان ليصبح المقر الرئيسي للاتحاد الأردني للرياضات الالكترونية، حيث سيبدأ المركز باستقبال محبي الألعاب والرياضات الإلكترونية اعتبارا من منتصف الشهر القادم لتقديم تجربة فريدة ومميزة. 

من جانبه أوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة ان المراكز الأساسية الثلاث الأخرى والتي سيتم انشائها بالتعاون مع وزارة الشباب والاتحاد الأردني للرياضات الالكترونية ستكون في محافظات اربد والزرقاء والعقبة بالإضافة الى انشاء مراكز صغيرة داعمة للمراكز الأساسية في مختلف مناطق المملكة، حيث ستسهم تلك المراكز والمزودة  بأحدث الأجهزة والتقنيات في تأهيل المواهب الأردنية الشابة في مجال صناعة وبرمجة الألعاب الالكترونية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة وورش العمل ومعسكرات التدريب الخاصة ببرمجة الألعاب والرياضات الالكترونية، كما ستقدم المراكز ومن خلال مدربين مختصين ومعتمدين من الاتحاد الأردني للرياضات الالكترونية تدريب متقدم للاعبين المبتدئين والمحترفين للارتقاء بمهاراتهم بالألعاب الالكترونية.

كما أشار الهناندة الى سعي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص في انشاء تلك المراكز المساهمة في تطوير الألعاب الالكترونية وزيادة قاعدة ممارسيها في الأردن من خلال خلق بيئة مؤهلة وداعمة لقطاع الرياضات الالكترونية وفقا لأفضل الممارسات الدولية حول العالم  والسعي لاستضافة البطولات الإقليمية والعالمية في المملكة الأردنية الهاشمية والتي تعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في هذا المجال حيث تحتضن عدد من الشركات والمطورين والناشرين في مجال صناعة الألعاب الالكترونية وعلى مستوى عالي من المهارة والاحترافية.

 




 

 


 

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