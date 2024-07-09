الاقراض الزراعي: 6350 مقترض في النصف الأول من العام

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات



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أكد مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي المهندس محمد الدوجان أن اجمالي قيمة القروض المقدمة ضمن مشاريع مؤسسة الإقراض الزراعي المختلفة في النصف الأول من العام الجاري حوالي 32 مليون دينار.وقال دوجان لـ "الوكيل الاخباري" إنه بلغ عدد المستفيدين من الاقراض الزراعي حوالي 6350 مقترضا منهم 4300 ذكور و2050 اناث.وأشار إلى أن قيمة القروض على نظام المرابحة بلغت حوالي 4 مليون 350 الف وعلى نظام الفائدة حوالي 27 مليون و 400 الف شخص.وبين أن قيمة الخطة الاقراضية لعام 2024 تصل إلى 55 مليون دينارا.