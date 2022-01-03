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الإثنين، 03-01-2022 02:11 م

الامانة تتعامل مع 2300 شكوى إلكترونية لتقليم الاشجار

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الوكل الإخباري - تعاملت دائرة الزراعة في أمانة عمان الكبرى من خلال مراكزها الـ5 مع 2300 شكوى إلكترونية لتقليم الاشجار خلال العام الماضي، مقارنة بـ 1300 شكوى خلال العام 2020.

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وقال دائرة الزراعة المهندس معين زريقات، إنه جرى العام الماضي زراعة 20 ألف شجرة على مساحة 600 دونم، تركزت 50 % منها في مناطق شرق عمان بأعمال زراعة للجزر الوسطية والتقاطعات والسفوح وجوانب الطرق والارصفة والحدائق، حيث أن 70 % منها كانت من إنتاج مشاتل الأمانة.


وتابع، أن 5 مشاتل في أمانة عمان تعمل سنوياً على إنتاج الأشجار والشجيرات والاشتال المزهرة، حيث يوفر مشتل القادسية ومشتل عين غزال 400 ألف شجيرة وشتلة مزهرة، فيما ينتج مشتل القادسية ومشتل صويلح 35 ألف شجرة.


وأضاف المهندس زريقات أن 143 حديقة في مدينة عمان تعمل الأمانة على استدامة خدماتها، لافتاً إلى أنه جرى العام الماضي 2021 إعادة تأهيل وتطوير 14 حديقة موزعة على أغلب مناطق العاصمة عمان.

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