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الثلاثاء، 01-06-2021 06:48 م

الامانة تتيح تقديم طلبات فتح المنشآت المغلقة عبر موقعها

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الوكيل الاخباري  - دعت أمانة عمان الكبرى بالتزامن مع صدور البلاغ رقم (38) لسنة 2021 الذي يسمح لبعض القطاعات المغلقة والأنشطة بالعمل، اصحاب المنشآت الاقتصادية في العاصمة للدخول لموقعها الالكتروني لتقديم طلب إعادة فتحها.
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وتهيب امانة عمان باصحاب المنشآت الراغبة في العودة الى العمل الدخول لموقع الامانة الالكتروني واختيار بوابة الخدمات الالكترونية ثم نافذة قطاع الشؤون الصحية والزراعية (طلب إعادة فتح المنشآت) وتعبئة إقرار تعهد وإلتزام للموظفين المتلقين للمطعوم ومعلومات عن الرخصة التجارية والشخصية لمقدم الطلب.

 




 

 


 

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