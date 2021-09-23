الامانة تستضيف فاعليات على ممشى عمان السياحي وسط البلد

الوكيل الاخباري - استضافت أمانة عمان الكبرى في قاعة المدينة، جمعية الادلاء السياحيين واتحاد الكتاب العرب وعددا من الجامعات الاردنية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص للاطلاع على منطقة وسط البلد بالعاصمة، بعد الانتهاء من رسم مسار "ممشى عمان السياحي" .



واستمع الحضور لايجاز من المختصين عن تفاصيل مسار "ممشى عمان السياحي" وتنوع المنتج السياحي على طول الطريق، لافتين الى تأكيد رئيس لجنة امانة عمان يوسف الشواربة بأهمية العمل والتعاون مع الجهات المعنية لإدراج المواقع الاثرية في العاصمة ضمن قائمة التراث العالمي "اليونسكو".

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