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الأربعاء، 02-02-2022 01:26 م

الامانة تواصل حملات تقليم الاشجار

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الوكيل الاخباري - تواصل أمانة عمان تنفيذ حملات يومية لتقليم الأشجار والشجيرات على جانبي الشوارع الرئيسية والفرعية والجزر الوسطية في كافة مناطق الأمانة.

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ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع حلول فصل الشتاء بتقليم الأشجار التي تلامس أسلاك الكهرباء أو التي تعيق الحركة المرورية، وحركة المشاة على الأرصفة، أو التي تحجب رؤية بعض الإشارات الضوئية.


وأعدت دائرة الزراعة خطة بالتنسيق مع شركة الكهرباء الأردنية ووزارة الزراعة لتقليم الأشجار وبما يسهم في إزالة الأخطار التي قد تنجم عنها خلال فصل الشتاء.


وتدعو أمانة عمان الموطنين إلى المبادرة بالاتصال على أرقام غرفة الطوارئ الرئيسية في منطقة تلاع العلي 5359970 / 06 أو5359971 /06 ، وعلى مديريات مناطق امانة عمان ، في حال رصد أي ملاحظة لأشجار تعيق حركة المشاة على

الأرصفة أو اللافتات المرورية أو التي تكون ملامسة وقريبة لأسلاك الكهرباء.


و أهابت الامانة بالإخوة المواطنين بضرورة تقليم الأشجار داخل أسوار منازلهم والتي قد تتسبب أغصانها المتشابكة و الممتدة للارصفة بإعاقة حركة المشاة أو التأثير على السلامة المرورية .

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