الامانة: جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمّان سالكة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر رحامنة، إن جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمان سالكة ولا يوجد اي اغلاقات حتى الآن بسبب الأحوال الجوية.

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وبين الرحامنة لـ " الوكيل الاخباري" ان الفرق تتواجد في الميدان من ساعات مساء أمس الجمعة، ولم يتم الإبلاغ عن حالات غرق أو مداهمة مياه الأمطار للمنازل.