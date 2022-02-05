الامانة: جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمّان سالكة

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر رحامنة، إن جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمان سالكة ولا يوجد اي اغلاقات حتى الآن بسبب الأحوال الجوية.
وبين الرحامنة لـ " الوكيل الاخباري" ان الفرق تتواجد في الميدان من ساعات مساء أمس الجمعة، ولم يتم الإبلاغ عن حالات غرق أو مداهمة مياه الأمطار للمنازل.
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وتشهد أغلب مناطق العاصمة عمان منذ أمس الجمعة وحتى ما بعد ظهر اليوم السبت، تساقطاً غزيراً للامطار، خلال تاثر المملكة بمنخفض جوي.
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