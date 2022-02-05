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السبت، 05-02-2022 01:39 م

الامانة: جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمّان سالكة

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الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم أمانة عمّان ناصر رحامنة، إن جميع الطرق والأنفاق والجسور في عمان سالكة ولا يوجد اي اغلاقات حتى الآن بسبب الأحوال الجوية.

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وبين الرحامنة لـ " الوكيل الاخباري" ان الفرق تتواجد في الميدان من ساعات مساء أمس الجمعة، ولم يتم الإبلاغ عن حالات غرق أو مداهمة مياه الأمطار للمنازل.


وتشهد أغلب مناطق العاصمة عمان منذ أمس الجمعة وحتى ما بعد ظهر اليوم السبت، تساقطاً غزيراً للامطار، خلال تاثر المملكة بمنخفض جوي.

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