الامطار الاخيرة تُعدل الموسم المطري

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن كميات الامطار التي هطلت خلال الفترة (09-12) آذار عدّلت من الموسم المطري الحالي بنسب تراوحت ما بين (1%-6%) من المعدل الموسمي المطري العام.



وبين آل خطاب، أنه تركزت غالبية الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة، حيث شهدت محطة رصد إربد اعلى هطول مطري بلغ 28 ملم، يليها محطة رصد راس منيف- عجلون بمجموع مطري بلغ 26.3 ملم، فيما سجلت محطة رصد السلط مجموع مطري بلغ 22.1 ملم، يليها محطة حدائق الحسين بمجموع مطري بلغ 20.2 ملم، فيما كان الهطول المطري في جنوب وشرق المملكة ضعيفاً ومعدوماً في بعض الأجزاء منها.



وأضاف أن آداء الموسم المطري الحالي في المملكة لا يزال دون معدلاته العامة لمثل هذا الوقت من السنة في أغلب المناطق خاصة في جنوب وشرق المملكة والتي يعتبر فيها الاداء المطري ضعيفاً حتى هذا التاريخ ، فيما تشهد المناطق الوسطى بما فيها الأغوار الوسطى وأجزاء من المناطق الوسطى الشرقية أداء مطري جيد وأعلى من المعدل، حيث حققت كل من محطات الرصد (السلط، حدائق الحسين، الزرقاء، العقبة) معدلهم المطري العام كاملاَ قبل انتهاء الموسم المطري والذي ينتهي عادةً مع منتصف شهر أيار.

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