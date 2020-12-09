الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة عمان المروعة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، عن "عميق حزنها" حول جريمة الاعتداء على الفتى “بهاء” في منطقة مرج الحمام فجر اليوم من قبل شخص لخلاف مع والده.

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يشار أن الأمن العام كان قد أعلن في تصريح سابق انه قد تم القبض على الجاني والتحقيقات مستمرة معه، ليتم تحويله للقضاء لينال عقابه .



وشدد الامن العام انه لن يفلت احد من العقاب ، وكل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين سيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره.



وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات ، في بيان : “نشعر بعميق الحزن حيال الحادثة المروعة التي ارتكبت هذا الصباح بحق طفل يبلغ من العمر 15 عامًا في منزله في عمان”.



وأضافت شابويزات: “جميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها. اليونيسف تؤكد دعمها للحكومة الأردنية لتسريع الجهود والأطر التشريعية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال في البلاد”.



