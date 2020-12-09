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الأربعاء، 09-12-2020 03:52 م

الامم المتحدة تصدر بياناً حول جريمة عمان المروعة

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة، يونيسف، عن "عميق حزنها" حول جريمة الاعتداء على الفتى “بهاء” في منطقة مرج الحمام فجر اليوم من قبل شخص لخلاف مع والده.

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يشار أن الأمن العام كان قد أعلن في تصريح سابق انه قد تم القبض على الجاني والتحقيقات مستمرة معه، ليتم تحويله للقضاء لينال عقابه .
 
وشدد الامن العام انه لن يفلت احد من العقاب ، وكل من يجرؤ على الاعتداء على حياة وسلامة المواطنين سيلاقي جزاءه الرادع الذي يستحقه ويحمي المجتمع منه ومن شروره. 


وقالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات ، في بيان : “نشعر بعميق الحزن حيال الحادثة المروعة التي ارتكبت هذا الصباح بحق طفل يبلغ من العمر 15 عامًا في منزله في عمان”.

وأضافت شابويزات: “جميع أنواع العنف ضد الأطفال يمكن منعها. اليونيسف تؤكد دعمها للحكومة الأردنية لتسريع الجهود والأطر التشريعية لإنهاء جميع أشكال العنف ضد الأطفال في البلاد”.


 




 

 


 

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