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الخميس، 18-03-2021 01:40 م

الامن : إحباط محاولة تهريب 600 ألف حبة مخدرة - صورة

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول قيام مجموعة من الاشخاص بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة من أجل تهريبها لإحدى دول الجوار بواسطة إحدى مركبات الشحن .

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واضاف الناطق الاعلامي انه جرى من خلال التحقيقات التأكد من تلك المعلومات وتحديد مركبة الشحن وموعد نقلها للمواد المخدرة ، حيث جرى ايقافها اثناء تحركها باتجاه احد المعابر الحدودية وتبين انها تحوي حمولة من المواد الصناعية الاولية وبتفتيشها عُثر على 600 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل أكياس الأسمدة.

وأكد الناطق الاعلامي انه تبين من خلال التحقيقات تورط سبعة اشخاص في القضية وجرى القاء القبض عليهم جميعاً واحالتهم لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

 



 




 

 


 

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