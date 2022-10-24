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الإثنين، 24-10-2022 09:46 م

الامن : إلقاء القبض على مهرب للمواد المخدرة خدع أحد سائقي السفريات

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إنّ كوادر ادارة مكافحة المخدرات العاملة في أحد المعابر الحدودية عثرت على 20 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل طرد ( سرير خشبي ) بعد الاشتباه باحدى المركبات  وتفتيشها .

وأضاف الناطق الاعلامي انه جرى على الفور في حينه القاء القبض على السائق الذي انكر قيامه بمحاولة التهريب وأكّد ان شخصا مجهولا لا يعرفه حضر اليه وطلب منه ارسال السرير الخشبي معه لاحدى دول الجوار وأنّ هناك من سيقوم بالاتصال به واستلامه ولا يعلم اية تفاصيل عنه .

وأكّد الناطق الاعلامي ان مهنية رجال مكافحة المخدرات التحقيقية وحرصهم على الوصول للحقيقة ومتابعة اية تفاصيل ترتبط بالقضايا التي يتم التعامل معها دفعهم للتحقق من كافة ملابسات القضية وما ورد بأقوال السائق للوصول للحقيقة ، وهو ما تم بعد ان قام المحققون بجمع المعلومات وتتبعها على مدى ايام ، ليتمكنوا من تحديد هوية المتورط بقضية التهريب ومداهمته والقاء القبض عليه وتبرئة السائق الذي تبين صدقه .

هذا وتهيب ادارة مكافحة المخدرات بالاخوة السائقين والمسافرين عدم استلام اية طرود ونقلها من اشخاص مجهولين وغير معروفين لديهم ، وفي حال تم ذلك عليهم التأكد بكافة الطرق من خلو تلك الطرود من اية مواد مخدرة او مخالفة للقانون تجنبا للوقوع ضحايا لمهربي وتجار المواد المخدرة .

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