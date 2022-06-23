الخميس 23-06-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 23-06-2022 04:09 م

الامن : التحقيق في مقتل الطالبة الجامعية والبحث عن القاتل ما زال جاريا

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - دعا الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام الجميع لعدم تناقل وتداول اية اخبار ومعلومات غير موثوقة ومن غير مصادرها الرسمية بما يتعلق بحادثة مقتل الطالبة الجامعية .

واكد في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري ان تناقل وتداول مثل تلك الاخبار يتسبب بأثار سلبية بحق الضحية وذويها لافتا ان التحقيق في القضية ما زال مستمرا والبحث عن القاتل مستمرا . 

وأشار إلى ان مديرية الاعلام والشرطة المجتمعية تواكب التحقيق الجاري في القضية وستقوم بنشر مجرياته اولا بأول ولحين احالة القضية للجهات القضائية . 

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