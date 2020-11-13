الامن : الحملة الامنية مستمرة وضبط مخالفين في مادبا وجرش واربد والرمثا

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فرقاً تحقيقية وفنية خاصة ما زالت تواصل عملها للتحقق من كافة الفيديوهات التي جرى تداولها ورصدها والاشخاص الذين ظهروا خلالها وهم يطلقون عيارات نارية.



واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات في اربعة فيديوهات مكنتهم من تحديد هوية اربعة اشخاص اخرين حيث تبين انها صورت في محافظات مادبا وجرش و اربد ولواء الرمثا حيث جرت مداهمتهم جميعاً والقاء القبض عليهم ، وضبط الاسلحة الاربعة التي استخدمت وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم .

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وعلى صعيد اخر قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه تم القاء القبض على الشخص الذي يقوم بتمويه وتعديل المركبات واخفاء معالمها واخفاء ارقامها والتي ظهرت في عدد من الفيديوهات التي جرى تداولها وتحديد عدد تلك المركبات واصحابها والعمل جارٍ على ضبطها.



