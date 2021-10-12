الامن العام : إحباط تهريب نصف مليون حبة مخدرة اخفيت داخل احدى مركبات الشحن

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إن معلومات وردت للعاملين في ادارة مكافحة المخدرات حول محاولة عدد من الاشخاص تهريب كميات كبيرة من الحبوب المخدرة بواسطة إحدى مركبات الشحن الى احدى دول الجوار .



واضاف الناطق الاعلامي انه بجمع المعلومات حُددت مركبة الشحن المشتبه بها وجرى متابعتها وتحديد موعد تحركها باتجاه أحد المعابر الحدودية وجرى متابعة تحركها لحين ضبطها وسائقها وبتفتيشها عُثر داخلها على مواسير بلاستيكية اخفيت بمخابئ سرية في جسم المركبة وضبطت بداخلها كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة قُدرت بنصف مليون حبة مخدرة ، وبمتابعة التحقيق في القضية جرى ضبط شخصين آخرين تورطا بالقضية وما زال التحقيق جارياً .

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