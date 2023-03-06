الإثنين 06-03-2023
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الإثنين، 06-03-2023 06:45 م

الامن العام : إصابة ضابط في أعمال شغب بإربد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ أحد الضباط تعرّض لإصابة خلال حملة أمنية لردم آبار مخالفة في محافظة اربد تخللها قيام عدد من الاشخاص بأعمال شغب بهدف عرقلة عمل القوة ،إذ أُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج .

وأكّد الناطق الإعلامي انه تم التعامل مع أعمال الشغب وضبط 16 شخصا شاركوا بها وستتم إحالتهم للقضاء، فيما جرت متابعة الحملة الامنية برفقة مندوبين من وزارة المياه والري لحين ردم الآبار المخالفة كافة.

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