الامن العام : اجراءات مشددة بحق المخالفين لمسارب الباص السريع

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

اضافة اعلان

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان ادارة السير وضعت خطة مرورية في اماكن تداخل مسار الباص السريع مع الطرق الاخرى لمنع اي تعدٍ على مسار الباص ، اضافة الى اتخاذ اجراءات قانونية مشددة بحق السائقين المخالفين وحجز مركباتهم لمدة اسبوع في ساحة حجز سواقة .واهاب الناطق الاعلامي كذلك بالاخوة المواطنين المشاة الالتزام بعدم قطع الطريق من مسارات الباص السريع والتزام الاماكن المخصصة لذلك حفاظا على حياتهم وسلامتهم .مشيرا الى وجود شواخص مرورية في مختلف مواقع تقاطع السير مع مسارب الباص السريع لتنبيه السائقين وتحذيرهم مهيباً بالجميع الالتزام وعدم تعطيل الحركة المرورية والتي توجب المساءلة القانونية.