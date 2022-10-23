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الأحد، 23-10-2022 07:08 م

الامن العام : اصابة ضابط اثناء تطبيق قواعد الاشتباك مع مهربين للمخدرات

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -أعلنت مديرية الامن العام مساء اليوم إصابة احد ضباط ادارة مكافحة المخدرات بإطلاق نار اثناء عملية أمنية لمداهمة تجار ومهربي المخدرات، في البادية الشمالية، حيث اسعف الضابط للمستشفى وحالته قيد العلاج .

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وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان فريق تحقيقي من ادارة مكافحة المخدرات ، تمكن اليوم من تحديد مكان اختباء مجموعة من مهربي وتجار المواد المخدرة، ومعظمهم من المصنفين بالخطرين ومن الذين تواروا عن الانظار مع بدء الحملة الامنية في منطقة الرويشد، ولاذوا داخل منزل في إحدى مناطق البادية الشمالية .

واكد، انه وفور وصول القوة الأمنية ومداهمة مكان تواجدهم تعرضوا لإطلاق عيارات نارية مباشرة من قبلهم وباتجاه القوة التي طبقت قواعد الاشتباك بكل حرفية واقتدار، ما نجم عنه إصابة أحد ضباط ادارة مكافحة المخدرات بعيارات نارية، أسعف على إثرها وما زال قيد العلاج. 


وتابع الناطق الاعلامي، أن القوة الأمنية تمكنت من القاء القبض على أحد تجار ومهربي المخدرات إضافة الى ضبط كميات من الحبوب مخدرة ، ومادة الكرستال، وسلاح ناري، وكمية من الذخائر الحية، فيما يجرى متابعة وملاحقة اخرين لاذوا بالفرار مستغلين وعورة المنطقة .

وإذ تدعو مديرية الامن العام بالشفاء العاجل للضابط المصاب، لتؤكد أنها مستمرة في ملاحقة المجرمين الذين امتهنوا بيع الموت والسموم على حساب سلامة المجتمع وأمنه.

وتشدد على أنها ستبقى سداً منيعاً في وجه تجار الموت، وأن التضحيات التي يقدمها رجال الامن العام هي واجب مقدس في سبيل حماية الوطن من فئة ضالة ومجرمة تستهدف أمنه وسلامة أبنائه، وحربنا متواصلة على المخدرات ولن تنتهي حتى القضاء عليهم وقطع دابر شرورهم وتقديمهم ليد العدالة.

 

 

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