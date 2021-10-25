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الإثنين، 25-10-2021 02:59 م

الامن العام : التحقيق في فيديو الاعتداء على شخص بسبب السرقة

الأمن العام


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أنه بوشر بالتحقيق في فيديو جرى تداوله اليوم وظهر خلاله مجموعة من الأشخاص قاموا بربط أحد الأشخاص والاعتداء عليه، بسبب قيامه بالسرقة بحسب ادعاء المعتدين.

وأكد أنه لم ترد لغاية الآن أية شكوى رسمية متعلقة بذلك الفيديو من قبل المجني عليه، والذي تم تحديد هويته ومكان تواجده وتبين انه بصحة جيدة وسيتم استدعاءه للاستماع لأقواله، وتحديد كافة المتورطين بالاعتداء عليه لضبطهم وإحالتهم للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقهم.

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