الثلاثاء 29-09-2020
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الثلاثاء، 29-09-2020 02:34 م

الامن العام : القبض على سائق الدراجة المتهور بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد لإدارة السير امس مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله سائق دراجة نارية يقودها في العاصمة عمان بصورة متهورة واستعراضية من خلال تحميل طفلة على الدراجة وقيادتها بطريقة متهورة ما شكل خطراً شديداً على حياتها وسلامة مستخدمي الطريق .
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واضاف انه من خلال التحقيق في ذلك المقطع تمكن العاملون في قسم المباحث المرورية من تحديد الدراجة وسائقها وجرى ضبطه والدراجة التي كان يقودها وسيتم اتخاذ اشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقه.

 




 

 


 

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