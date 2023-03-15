الامن العام : القبض على سالب محل الصرافة في طبربور

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكّد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن العاملين في إدارة البحث الجنائي تمكنوا من إنهاء التحقيق وكشف مرتكب جريمة السلب تحت التهديد التي وقعت قبل ايام ، على محل صرافة في منطقة طارق شمال العاصمة والقبض عليه .



وفي التفاصيل، قال الناطق الاعلامي إنّه ورد بلاغ لمديرية شرطة شمال عمان بتاريخ 9/3/2023 ، بقيام شخص مجهول بالدخول لأحد محال الصرافة في منطقة طارق وسلب مبلغ مالي 7 آلاف دينار من الموظفين تحت التهديد بأداة حادة والفرار من المكان.



وأشار إلى أنه فور تلقي البلاغ وجمع المعلومات من مسرح الجريمة، شكل فريق تحقيق من البحث الجنائي وشرطة شمال عمان، إذ عملوا ضمن سياقات تحقيقية متشعّبة تمكنوا خلالها من الوصول لهوية مرتكب الجريمة.



وأكّد انه جرى تحديد مكان وجوده ومداهمته والقاء القبض عليه واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة ووضع جزء من المبلغ بحسابه في أحد البنوك، وستتم إحالته لمحكمة أمن الدولة.

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