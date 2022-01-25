الامن العام : القبض على شخصين اعتديا بالضرب على مسن وسلبا مبلغاً مالياً منه

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية ‏الأمن العام إنه بتاريخ (17/1/2022) ورد بلاغ لقسم البحث الجنائي وشرطة جرش ‏بتعرض رجل مسن للاعتداء بالضرب وسلب مبلغ مالي منه (850 ديناراً) من قبل شخصين مجهولين في محافظة جرش.



وأكد الناطق الإعلامي انه ومنذ تلقي البلاغ شُكل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة جرش، وتمكنوا من خلال جمع المعلومات من حصر الاشتباه بشخصين أُلقي القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بالاعتداء وسلب الرجل المسن وجرى توديعهما للقضاء وتوقيفهما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

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