الثلاثاء 25-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

زراعة بني كنانة تنفذ حملة لتشذيب الأشجار الحرجية

الكرك : إطلاق جائزة الراحل محمد عياش الأدبية

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومؤسسات التعليم العالي القطرية

إقبال مفاجئ وكبير على شراء الخبز في المملكة بعد قرارات رئاسة الوزراء - تفاصيل

الثلاثاء، 25-01-2022 05:25 م

الامن العام : القبض على شخصين اعتديا بالضرب على مسن وسلبا مبلغاً مالياً منه

120221992218514407511


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية ‏الأمن العام إنه بتاريخ (17/1/2022) ورد بلاغ لقسم البحث الجنائي وشرطة جرش ‏بتعرض رجل مسن للاعتداء بالضرب وسلب مبلغ مالي منه (850 ديناراً) من قبل شخصين مجهولين في محافظة جرش.

وأكد الناطق الإعلامي انه ومنذ تلقي البلاغ شُكل فريق تحقيق خاص من البحث الجنائي وشرطة جرش، وتمكنوا من خلال جمع المعلومات من حصر الاشتباه بشخصين أُلقي القبض عليهما واعترفا بالتحقيق معهما بالاعتداء وسلب الرجل المسن وجرى توديعهما للقضاء وتوقيفهما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202223135436406890930

اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

139630

الاعتداء على ممرضة في مستشفى الشونة الجنوبية وإدخالها للعلاج

1024x576_main_image5e09c14054f96

هام لطلبة جامعة "آل البيت" المتغيبين عن الامتحانات النهائية لعدم تلقي المطعوم

1432577944193329200

الخدمات الطبية تجري عملية ولادة نادرة لـ"حمل مشترك" لذات السيدة في الطفيلة

B22C83CB-1027-4CF2-BEA6-8837C2B04C66

المفلح: ضبط إعفاء طبي لشخص يمتلك ملايين الدنانير.. وتحويل حالات اعتداء على معاقين للقضاء

12022522117903324883

أوقاف عجلون: فتح المساجد كمراكز إيواء خلال المنخفض

أخبار متعلقة
120221165941520974338

الأمن يلقي القبض على مطلوب خطير أطلق النار على قوة أمنية

12202119235940351027921

مبادرة لتطعيم ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة في منازلهم بالكورة

12202127235126375735453

مقتل مطلوب بعد تبادل إطلاق النار مع قوة أمنية

IMG_2560

الأمن : التعامل مع 7 ملايين مكالمة و4 ملايين بلاغ في 2021

92021415110865652476

إحالة ضباط في الأمن العام إلى التقاعد - أسماء

478d2c56-e923-4a7e-a6e1-22f06aec8114

الأمن العام يعلن عن الصور الفائزة في مسابقة اختر صورة العام 2021