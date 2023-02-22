الخميس 23-02-2023
الوكيل الاخباري

ولي العهد يعزي سليمان الفرجات بوفاة والدته

ارتفاع حصيلة مجزرة نابلس إلى 11 شهيدا

جورج قرداحي يزور حلويات حبيبة

الخدمات الطبية الملكية : إدخال أحدث أنواع أجهزة الفحص والضبط للأجهزة الطبية

السفارة الكويتية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

الامن العام : القبض على شخص سلب 200 دينار تحت التهديد بالزرقاء

الاحتفال بزراعة 175 شجرة حرجية وإنشاء حديقة في مدينة الشرق بالزرقاء

نقيب اصحاب المخابز لـ الوكيل : لم نبلغ عن اجتماع لتحديد اسعار القطايف

ترجيح تثبيت اسعار المحروقات في تسعيرة شهر اذار القادم

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

الأربعاء، 22-02-2023 10:29 م

الامن العام : القبض على شخص سلب 200 دينار تحت التهديد بالزرقاء

مديرية الامن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّه بتاريخ 20/2/2023 ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء بدخول شخص مجهول لأحد المراكز الخاصة في المحافظة وسلب مبلغ 200 دينار من الموظفة العاملة داخل المركز تحت التهديد والفرار من المكان.

وأكّد الناطق الإعلامي، أنّه وعلى الفور شُكل فريق تحقيقي من شرطة الزرقاء والبحث الجنائي وتمكن من تحديد هوية مرتكب الجريمة ومكان وجوده، إذ أُلقي القبض عليه بعد مداهمته واعترف بالتحقيق معه بارتكاب الجريمة وسيتم إحالته للقضاء .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023973054167420720

ولي العهد يعزي سليمان الفرجات بوفاة والدته

2202321121344717814503

الخدمات الطبية الملكية : إدخال أحدث أنواع أجهزة الفحص والضبط للأجهزة الطبية

9

السفارة الكويتية تحتفل بالعيد الوطني لبلادها

wwww

الاحتفال بزراعة 175 شجرة حرجية وإنشاء حديقة في مدينة الشرق بالزرقاء

320226192919821470885

نقيب اصحاب المخابز لـ الوكيل : لم نبلغ عن اجتماع لتحديد اسعار القطايف

wwwww

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

أخبار متعلقة
1

مدير الأمن العام يلتقي قائد شرطة بافاريا

image

إصابة 6 اشخاص بالاختناق بعد تسرب غاز من المدافئ في اربد والزرقاء

file (1)

القبض على شخصين حاولا سلب محل صرافة في محافظة الزرقاء

الامن

الأمن يكشف غموض مقتل شقيقين في الطفيلة قبل أيّام

ثث

تدهور تريلا مُحملة بالقمح على طلوع النقب

حادث تصادم - (تعبيرية)

13 إصابة بحوادث تصادم مختلفة خلال 24 ساعة