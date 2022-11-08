الثلاثاء 08-11-2022
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الثلاثاء، 08-11-2022 11:17 م

الامن العام : القبض على مطلوب خطير ومسلح - صور

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ قوة أمنيّة من إدارة مكافحة المخدرات داهمت ثلاثة مروجين للمواد المخدرة أحدهم مصنف بالخطر جداً في إحدى مناطق البادية الجنوبية أثناء نقلهم لكمية من المواد المخدرة.

وأكّد الناطق الإعلامي أنّ الاشخاص المشبوهين حاولوا الفرار عند مداهمتهم إلا أنّ القوة تابعتهم وتمكنت من القاء القبض عليهم وضُبط بحوزتهم سبعة كفوف من مادة الحشيش المخدرة. 

وفي سياق متصل تمكن فريق خاص من إدارة البحث الجنائي من إلقاء القبض على مطلوب مصنف بالخطر بعد تحديد مكان وجوده في إحدى مناطق جنوب العاصمة وضُبط بحوزته سلاحان ناريان أحدهما أوتوماتيكي وكمية من الذخيرة الحية.

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