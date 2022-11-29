الامن العام : القبض على 20 تاجر مخدرات خلال 24 ساعة - صور

الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في ادارة مكافحة المخدرات نفذوا خلال ال 24 ساعة الماضية حملات أمنيّة على تجار ومروجي المواد المخدرة في مختلف مناطق المملكة ، ألقوا القبض خلالها على 20 شخصاً من مروجي وتجار المواد المخدرة ممن ينشرون تلك السموم بين أفراد المجتمع.

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وكانت أبرز تلك الحملات في محافظة العقبة، إذ جرى بالتعاون مع مديرية الشرطة وقوات الدرك مداهمة وتفتيش أماكن وجود عدد من المشتبه بهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وأفضت الحملة لإلقاء القبض على ستة منهم وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من تلك المواد القاتلة المعدة للبيع.



وفي البادية الشمالية ، نُفذت حملة أمنية مشتركة ، دوهم خلالها عدد من مروجي المواد المخدرة وألقي القبض خلال الحملة على أربعة منهم وضُبطت بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة ، فيما أُلقي القبض في محافظة الطفيلة على مروجين اثنين خلال حملة أمنية في المحافظة ، ومروجين اثنين في حملة امنية في محافظة الزرقاء احدهما بحقه حكم غيابي بالحبس 15 عاما بقضايا الاتجار بالمخدرات .



وفي محافظة عجلون وبعد عمل وجهد استخباري على مدار اسابيع وجمع المعلومات عن مطلوب مصنف بالخطر وبحقه 21 طلباً بقضايا المخدرات وترويع المواطنين فقد تمكن فريق التحقيق المكلف بمتابعته، من تحديد مكان وجوده وجرت مداهمته والقي القبض عليه بعد أن أبدى مقاومة للقوة وضُبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة .



وفي محافظة الكرك أُلقي القبض على مروج للمخدرات أثناء نقله لكمية من المواد المخدرة بواسطة احدى المركبات وبتفتيش المركبة ضبط داخلها 1000 حبة مخدرة وكف حشيش، كما وأُلقي القبض في محافظة معان على مروج بعد أن أبدى مقاومة للقوة وضبط بحوزته سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة ، فيما القي القبض في وسط العاصمة على مروجين اثنين بعد مداهمتهما وضبط بحوزتهما 4 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة .



وفي محافظة المفرق وردت معلومات عن قيام احد التجار بنقل كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة احدى المركبات، إذ جرى متابعته وإيقافه والقاء القبض عليه وبتفتيش المركبة عثر على 12 الف حبة مخدرة أُخفيت داخل اطار المركبة الاحتياطي .



