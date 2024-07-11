الخميس 11-07-2024
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الخميس، 11-07-2024 11:50 ص

الامن العام : انقلاب مركبة واستقرارها على الجزيرة الوسطية

الدفاع المدني 2


الوكيل الاخباري - قال ضابط غرفة عمليات الدوريات الخارجية ملازم 1 أنس الخالدي  إنه تم التعامل مع عدد من المخالفات والحوادث خلال الفترة الماضية كان أبرزها وقوع حادث تدهور صباح اليوم لمركبة شحن كبيرة تريلا على طريق جسر عنيزة باتجاه عمان مما أدى الى انقلابها واستقرارها على الجزيرة الوسطية واصابة متوسطة للسائق تم اسعافه الى مستشفى معان الحكومي للعلاج ، والعمل جارٍ لرفع الأثر المروري عن الطريق المذكور.

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