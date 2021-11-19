الامن العام تحذر من المنخفض الجوي

الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام المواطنين و نتيجة المنخفض الجوي المتوقع، والأحوال الجوية السائدة ضرورة إتباع ما يلي :



1. الإبتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول .

اضافة اعلان



2. الإنتقال من الأماكن المنخفضة إلى الأماكن المرتفعة الأكثر أماناً وخاصة القاطنين في البيوت المتنقلة، والتأكد من الحالة الجوية قبل الخروج بالمركبات لمسافات طويلة بين المحافظات .



3. التأني أثناء القيادة تفادياً لحوادث السير، والحذر من تدني مستوى الرؤية وخطر الانزلاق على الطرق.



4. عدم المجازفة بقطع الطريق سواءً سيراً على الأقدام أو المركبات في حال ارتفاع منسوب المياه.



5.الاستخدام الآمن والسليم لوسائل التدفئة على اختلاف أنواعها، وتفقدها قبل استخدامها.



٦. عدم التردد بالإتصال على رقم الطوارئ الموحد (911) إذا دعت الحاجة لذلك .