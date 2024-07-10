الامن العام : تدهور مركبة واستقرارها خارج حرم الشارع العام

الوكيل الاخباري - قال النقيب عامر الصمادي من إدارة الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت صباح اليوم مع حادث تدهور لاحدى المركبات على الطريق الصحراوي، استقرت خارج حرم الشارع العام، نتج عنه اصابة متوسطة لسائق المركبة، حيث تم اسعافه إلى مستشفى الكرك الحكومي.



وأضاف أن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لاحدى المركبات قبل محطة العمري، نتج عنه اصابة متوسطة لسائق المركبة وتم اسعافه إلى مركز صحي الأزرق.

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