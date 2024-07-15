الامن العام : تدهور مركبة واستقرارها داخل الجزيرة الوسطية

الوكيل الاخباري - قال النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إن الدوريات تعاملت منذ صباح اليوم الاثنين مع حادث تدهور شاحنة على الطريق الصحراوي، استقرت داخل الجزيرة الوسطية، نتج عنه اصابة خفيفة تم اسعافها إلى مركز طبي القويرة، وجار العمل حتى اللحظة مع فتح الطريق وازالة الاعاقة عن الشارع العام.



وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام، ان الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور لاحد المركبات على الطريق الممر التنموي، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها إلى المستشفى التوتنجي.

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