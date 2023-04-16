الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : تدهور مركبة ودهس طفلين في السلط

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الأحد، 16-04-2023 12:00 ص

الامن العام : تدهور مركبة ودهس طفلين في السلط

الدفاع المدني 4


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - وقع مساء اليوم حادث تدهور لمركبه في منطقة وادي الحور في محافظة البلقاء (مدينة السلط )مما ادى الى دهس طفلين .

وقال مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري انه قد تم تقديم الاسعافات الاوليه للمصابين من قبل كوادر الدفاع المدني ونقلهم الى مستشفى السلط الحكومي 

ووصفت حالتهم العامه مابين الحسنه والمتوسطه وقام السائق بتسليم نفسه الى المركز الامني المختص ، وفق المصدر . 

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