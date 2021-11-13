السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 06:56 م

الامن العام : تعاملنا مع اعمال شغب في اربد بعد القاء القبض على تاجر للمواد المخدرة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان قوة امنية تعاملت مساء اليوم مع مجموعة من الاشخاص اثاروا اعمال شغب وحرق إطارات في منطقة البارحة في مدينة اربد احتجاجا على ضبط احد المطلوبين بقضايا الاتجار بالمواد المخدرة .

واضاف الناطق الاعلامي انه جرى التعامل معهم بالقوة المناسبة وتم تفريقهم واعادة فتح الطريق والقي القبض على شخص منهم فيما يجرى العمل لتحديد هوية كافة الاشخاص المشاركين للتعميم عليهم وضبطهم . 

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