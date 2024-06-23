الامن العام : حادث تدهور والتحفظ على مركبة وسائقها

الوكيل الاخباري - أفاد التقرير المروري الصادر عن إدارة السير التابعة لمديرية الأمن العام بتعامل كوادر الدفاع المدني مع حادث تدهور مركبة في شارع المية بإتجاه محافظة الزرقاء، الذي نتج عنه إصابة واحدة.

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وأضاف التقرير أن كوادر الدفاع المدني قدمت الإسعافات لشخص أصيب بإصابات بالغة نتيجة الحادث على طريق المية.



وتم التحفظ على المركبة وسائقها، وإيداعه بالمركز الأمني لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

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