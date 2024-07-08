الامن العام : حادث سير على شارع الاردن

الوكيل الاخباري - قال النقيب سفيان العتوم من الدوريات الخارجية أنه تم التعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تصادم على طريق وادي عربة باتجاه العقبة، نتج عنه اصابة متوسطة تم اسعافها إلى مستشفى الغور الصافي، واعادة فتح حركة السير.



وتم التعامل مع حادث تصادم على طريق شارع الأردن باتجاه عمان، نتج عنه اصابتين متوسطتين تم اسعافهما إلى مستشفى الأمير حسين، وتم رفع المركبات عن حرم الشارع العام.



كذلك تم التعامل مع حادث تدهور لمركبة على الطريق الصحراوي، دون اصابات، وفقط اعاقة لحركة السير لحين رفع المركبة.

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