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الثلاثاء، 18-06-2024 10:05 ص

الامن العام : حالات هلع بسبب تعطل لعبة ملاهي واصابة مسعف بالدفاع المدني

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ بلاغا ورد لمديرية شرطة لواء الرصيفة مساء امس بتعرّض إحدى الألعاب داخل مدينة للملاهي للتعطّل وبداخلها مجموعة من الأشخاص، حيث تحركت فرق الإنقاذ والإسعاف من مديرية دفاع مدني الرصيفة للمكان على الفور.

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وأضاف، أنه وأثناء التعامل مع العطل تعرّض أحد المسعفين برتبة وكيل للإصابة وأُسعف للمستشفى وهو قيد العلاج، فيما تم التعامل مع العطل وإخلاء الأشخاص كافّة من داخل اللعبة دون إصابات سوى عدد من حالات الهلع التي تم التعامل معها على الفور وفُتح تحقيق في الحادثة.

 

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