الامن العام : حددنا هوية مهدد الطبيب والذي قام بتسليم نفسه

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات في شكوى التهديد التي تقدم بها احد الاطباء في مستشفى الرويشد قادت لتحديد مرسل التهديد عبر الهاتف والذي وضع رصاصة ملفوفة بقطعه قماش داخل المستشفى .



واكد الناطق الاعلامي انه بالبحث عن الشخص ومتابعته قام بتسليم نفسه للمركز الامني المختص وبوشرت التحقيقات معه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

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