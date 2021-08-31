الثلاثاء 31-08-2021
الوكيل الاخباري

تراجع مستوى تأييد بايدن لـ48%

التربية: الدوام سيكون للصفوف الفردية غدا

الحكومة: 2022 عام الحصاد المائي في الأردن

13 وفاة و 867 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

الفراية: وثيقة ضبط للجلوة العشائرية

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

مطالب بإعادة تأهيل وتعبيد طريق وادي شعيب

لجنة حريات الأعيان تبحث سُبل الحد من الجلوة العشائرية

مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية وبرنامج الأغذية العالمي

الاحتلال يعيد اعتقال أسير مقدسي لحظة الإفراج عنه من سجن النقب

الثلاثاء، 31-08-2021 04:34 م

الامن العام : حددنا هوية مهدد الطبيب والذي قام بتسليم نفسه

الأمن العام


الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات في شكوى التهديد التي تقدم بها احد الاطباء في مستشفى الرويشد قادت لتحديد مرسل التهديد عبر الهاتف والذي وضع رصاصة ملفوفة بقطعه قماش داخل المستشفى .

واكد الناطق الاعلامي انه بالبحث عن الشخص ومتابعته قام بتسليم نفسه للمركز الامني المختص وبوشرت التحقيقات معه لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

اضافة اعلان

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 3

13 وفاة و 867 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

720212615650909136987

الفراية: وثيقة ضبط للجلوة العشائرية

820213016596604422249

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

e

مطالب بإعادة تأهيل وتعبيد طريق وادي شعيب

8202128223131723366562

مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية وبرنامج الأغذية العالمي

المدارس

التربية: حصص ارشادية لكيفية تطبيق البروتوكول الصحي

أخبار متعلقة
thumbs_b_c_c4439e3a913a42e44b0510cb699204e4

ضبط 4 اعتداءات على خط مياه في مأدبا

4e927f8997cc85ecb60de00822301125

مطلوب مصنف بالخطير يسلم نفسه للأمن في البادية الجنوبية

مديرية

الحواتمة يكرّم 20 نزيلا ناجحاً بالتوجيهي

8202116163032729955304

الامن العام يكشف تفاصيل حريق فندق الدوار الخامس

611a4dbbe284d

الملك يتابع تمرينا أمنيا نفذته مديرية الأمن العام- صور

64b70e77-8269-495e-9596-35f16bf49c3d

القبض على 8 مواطنين لإطلاقهم عيارات نارية